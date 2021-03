New Game+ Expo, seguite con noi in diretta su Twitch l'NGXP Showcase di oggi!

New Game+ Expo si apre oggi con lo Showcase che fa da evento d'apertura e presentazione per la conferenza, incentrata sulle produzioni di un bell'assortimento di team e publisher giapponesi e che seguiremo in diretta su Twitch oggi, 4 marzo 2021.

L'appuntamento è dunque per oggi pomeriggio alle ore 17:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove Vincenzo Lettera e Giordana Moroni trasmetteranno e commenteranno in diretta le novità provenienti dall'NGPX 2021, in particolare per quanto riguarda lo Showcase iniziale.

I team e publisher giapponesi e non, coinvolti nell'evento in questione, formano un elenco particolarmente interessante, ecco di chi si tratta: