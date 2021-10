Nickelodeon All-Star Brawl, trailer di lancio per il brawler a cartoni animati

Nickelodeon All-Star Brawl si mostra con l'immancabile trailer di lancio, che arriva a ventiquattro ore dalla pubblicazione del gioco: il brawler con i personaggi dei cartoni animati Nickelodeon sarà disponibile a partire da domani.

Annunciato lo scorso luglio, Nickelodeon All-Star Brawl ci metterà al comando di eroi come Spongebob, le Tartarughe Ninja, i Rugrats, i Real Monsters e tanti altri, all'interno di spettacolari combattimenti.

Azzuffati come un matto nei panni dei tuoi personaggi Nickelodeon preferiti in super battaglie su piattaforma! Con un cast di potentissimi eroi dell'universo Nickelodeon, affronta le star di SpongeBob, Tartarughe Ninja, A casa dei Loud, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, La famiglia della giungla, Hey, Arnold!, I Rugrats e altri per stabilire chi sarà il dominatore finale dell'animazione.

Con set di mosse e attacchi unici ispirati alle loro personalità, ogni personaggio ha un proprio stile di gioco caratteristico, per un'infinità di azioni per le legioni di fan di Nickelodeon. Seleziona il tuo preferito e poi lascia che la zuffa cominci, con scontri multiplayer sia online che locali.

