NieR Re[in]carnation disponibile in closed beta anche in occidente

NieR Re[in]carnation è disponibile da oggi in closed beta anche in occidente, Italia compresa. Nel caso abbiate ricevuto l'invito a partecipare, potete scaricarlo da Google Play per sistemi Android e da App Store per sistemi iOS.

Per chi non lo conoscesse si tratta del primo NieR per sistemi mobile: è un gioco di ruolo d'azione giapponese. Nemmeno a dirlo, il modello economico è quello dei free-to-play, quindi con accesso gratuito e acquisti in gioco.

I giocatori non particolarmente bravi possono attivare la modalità di combattimento automatica, così da non doversi impegnare in prima persona contro i mostri.

La storia di NieR Re[in]carnation è legata a quella di NieR Replicant e di NieR: Automata, ossia è parte dello stesso universo. L'intero gioco è ambientato in un luogo chiamato The Cage. Nei panni di una ragazza misteriosa bisogna esplorarlo, guidati da uno strano personaggio chiamato Mama, per cercare qualcosa che è andato perduto.