NieR Re[in]carnation: primo trailer, date della closed beta e numerose immagini

NieR: Re[in]carnation si mostra con il primo trailer giapponese, pubblicato in concomitanza con l'annuncio delle date della closed beta, a quanto pare limitata al territorio nipponico.

Annunciato da Square Enix per le piattaforme mobile, NieR Re[in]carnation sarà protagonista di una sessione di test a numero chiuso dal 29 luglio al 5 agosto, ma potranno partecipare solo 20.000 utenti.

Per accedere alla closed beta ci si potrà registrare sul sito ufficiale del gioco fino al 26 luglio, ma come detto la cosa vale solo per i giocatori giapponesi. Laddove dovessero arrivare oltre 20.000 richieste, inoltre, si procederà a una selezione casuale dei partecipanti.

Contestualmente all'annuncio, il publisher ha diffuso anche numerose immagini del gioco, che ci vedrà controllare una ragazza intrappolata all'interno di una struttura misteriosa, piena di insidie da affrontare.

Il team di sviluppo di NieR Re[in]carnation può contare su nomi come Yosuke Saito nelle vesti di producer, Yoko Taro come creative director e Daichi Matsukawa nel ruolo di director.

La data di uscita del gioco su iOS e Android non è ancora stata ufficializzata.