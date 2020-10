NieR RepliCant: 5 nuovi screenshot per questo atteso remake per PS4, Xbox One e PC

Square Enix ha pubblicato 5 nuovi screenshot di NieR RepliCant, l'atteso remake in arrivo il 23 aprile 2021 per PS4, Xbox One e PC. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna del gioco originale, uscito in Giappone nel 2010, oltre che il prequel di NieR:Automata.

NieR Replicant offre ai giocatori un mondo oscuro e apocalittico, in cui dovranno vivere l'affascinante avventura di un ragazzo deciso a curare sua sorella da un male mortale...un'avventura che li spingerà a dubitare di ogni cosa.

Nel caso in cui vogliate sapere qualcosa di più sul gioco, qui abbiamo pubblicato l'anteprima di Nier Replicant Ver.1.22474487139.

In questo pezzo Alessandra Borgonovo dice che "Dopo anni passati a essere lodato per il suo comparto narrativo e i suoi personaggi, ma criticato per un gameplay chiaramente legnoso e problematico, NieR Replicant Ver.1.22474487139 riporta in auge un titolo che merita di essere giocato andandolo a ritoccare laddove ne aveva più necessità: la debug build mostrata in occasione del TGS ci presenta un gioco che per palette cromatica, paesaggi e musica richiama la nostalgica familiarità dell'originale, mentre sul lato ludico fa sfoggio di uno stile molto più fluido e pulito, chiaramente figlio di NieR: Automata."

Che dire, un gioco da attendere in maniera spasmodica.