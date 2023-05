Nightingale: lancio in early access su PC rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Inflexion Games ha deciso di rinviare il lancio in accesso anticipato di Nightingale. In precedenza in programma per la prima metà del 2023, l'early access su PC avrà inizio durante l'autunno di quest'anno.

La notizia è arrivata tramite un video degli sviluppatori, dove il CEO dello studio, Aaryn Flynn, ha spiegato che il posticipo permetterà agli sviluppatori di continuare a lavorare e migliorare il gioco sulla base dei feedback dei playtest senza mettere sotto pressione il team.

"Dopo diverse discussioni con il nostro team, siamo arrivati alla conclusione di spostare la data dell'accesso anticipato di Nightingale all'autunno di quest'anno", ha detto Flynn. "Il motivo è semplice. I playtest stanno funzionando. Il feedback che stiamo ricevendo è inestimabile, e il tempo extra ci permetterà di continuare a lavorare sui progressi che stiamo facendo senza mettere a rischio la salute del nostro team".

Flynn ha aggiunto che il tempo aggiuntivo ottenuto grazie al rinvio permetterà a Inflexion Games di lavorare in particolare sul sistema di progressione e il pacing, migliorie all'esperienza di gioco e per rendere "quanto più mistici possibile i reami del gioco".

Annunciato nel 2021, Nightingale è un survival giocabile in single e in multiplayer ambientato in una versione fantasy del 1800, con i giocatori che esploreranno regni fantastici, combatteranno orde di creature spaventose e costruiranno avamposti durante il lungo viaggio che porta a Nightingale, una città magica e ultimo baluardo dell'umanità.

Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Nightingale che abbiamo pubblicato alla fine dello scorso anno, dove vi parliamo delle caratteristiche del survival di Inflexion Games.