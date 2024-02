Nightingale: svelati i requisiti PC completi fino a 4K e 60fps, supporterà DLSS3 e FSR3

In vista dell'inizio dell'Accesso Anticipato di Nightingale in programma per questo mese, gli sviluppatori di Inflexion Games hanno svelato i requisiti al completo del loro MMO, da quelli minimi fino a quelli Ultra con risoluzione 4K e 60fps.

Non solo, il team ha svelato anche che, oltre al già confermato XeSS, il gioco supporterà le tecnologie di upscaling Nvidia DLSS 3 e l'FSR 3 di AMD, incluso il frame generation, che è stato tenuto in considerazione anche nello stilare i requisiti di sistema come valore opzionale.

Gli sviluppatori precisano che le specifiche qui sotto sono provvisorie e relative solo all'inizio dell'accesso anticipato, e dunque potrebbero cambiare nel tempo.