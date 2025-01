Nintendo Alarmo arriva in ritardo anche in Italia: sveglia rinviata per i non abbonati

Nintendo ha annunciato che Alarmo, la particolare sveglia prodotta dalla compagnia e caratterizzata da vari temi legati ai giochi Nintendo Switch, arriverà in ritardo in Europa e quindi anche in Italia, per quanto riguarda la vendita ai non abbonati.

Non è un ritardo enorme, ma comunque significativo: in base a quanto riferito, l'uscita del gadget che ha già riscosso un notevole successo tra gli appassionati è stata spostata da gennaio a marzo 2025, ricordando che questo riguarda la vendita a coloro che non sono abbonati a Nintendo Switch Online.

Per una prima fase, infatti, Alarmo resterà un oggetto esclusivamente legato agli abbonati a Nintendo Switch Online, che possono acquistare il dispositivo in anticipo su tutti gli altri, purché ovviamente vi sia disponibilità sullo store ufficiale e presso i rivenditori selezionati.