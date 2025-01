AMD e il motivo delle poche informazioni sulle GPU: ci sarà un evento dedicato?

Durante il CES 2025, molti si aspettavano dettagli sulla nuova lineup RDNA 4 di AMD, inclusi i modelli Radeon RX 9070 XT e RX 9070. Tuttavia, AMD ha scelto di rimandare l'annuncio ufficiale . Secondo Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solutions, questa decisione è stata presa per garantire che RDNA 4 ricevesse l'attenzione che merita.

La RX 9070 XT, ad esempio, sarà posizionata per competere direttamente con le schede RDNA 3 di fascia alta, come la RX 7900 GRE, promettendo prestazioni superiori a prezzi più accessibili .

AMD ha anche offerto un'anteprima sui prezzi previsti per le GPU RDNA 4, che copriranno una fascia compresa tra 300 e 1.000 euro. Questo colloca i nuovi modelli nel segmento mainstream e di fascia alta , con l'obiettivo di offrire un'alternativa competitiva alle GPU di NVIDIA. Secondo Azor, il focus sarà su prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, in grado di attrarre sia i gamer sia i professionisti.

Una mossa strategica per contrastare NVIDIA

La decisione di AMD di ritardare l'annuncio potrebbe essere stata influenzata anche dal recente debutto delle GPU NVIDIA RTX 50, che hanno alzato l'asticella nel mercato. AMD sembra voler preparare una controffensiva strategica, assicurandosi che RDNA 4 sia posizionato per fare colpo su consumatori e critici.

Il rebranding di RDNA 4 e delle nuove GPU.

Con dichiarazioni che promettono di "cambiare tutto" e prestazioni che dovrebbero superare le aspettative, AMD mira a destabilizzare il dominio di NVIDIA, offrendo alternative competitive e innovative.

Una parte significativa dell'annuncio riguarderà anche l'FSR 4 (FidelityFX Super Resolution), la prossima evoluzione della tecnologia di upscaling di AMD. Azor ha sottolineato che questa nuova versione sfrutterà il machine learning per migliorare significativamente la qualità visiva, un passo avanti rispetto al FSR 3, che non utilizza l'apprendimento automatico. Tuttavia, il FSR 4 sarà inizialmente ottimizzato per l'architettura RDNA 4, con la possibilità di estenderne il supporto alle GPU RDNA 3 in futuro.