Nintendo conferma la lista di giochi in arrivo su Nintendo Switch tra fine 2024 e 2025

Questa è dunque la lista aggiornata e confermata dei giochi Nintendo in arrivo su Switch:

Si parla, in questo caso, di giochi first party, ovvero quelli sviluppati e prodotti direttamente da Nintendo e che sono stati già annunciati, dunque al netto di altre possibili novità che potrebbero emergere nei prossimi mesi, ma già così si tratta di un programma decisamente ricco.

Con la pubblicazione dei dati finanziari, Nintendo ha anche confermato la lista dei giochi in arrivo su Nintendo Switch , tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, che corrisponde a quanto riferito in precedenza e dunque prospetta un periodo davvero molto interessante per la console.

Un periodo decisamente interessante

Considerando che si tratta di una console giunta al suo ottavo anno di vita e che dovrebbe avere il successore già in vista, si tratta di una lineup decisamente ricca.

Ovviamente non può nemmeno essere considerata completa, considerando che potrebbe emergere qualcos'altro in futuro.

Con un possibile altro Nintendo Direct in arrivo nei prossimi mesi, è probabile che la compagnia abbia altro da annunciare, anche se non è facile prevedere se vi siano first party di grosso calibro ancora da presentare.

Nel frattempo, in ogni caso, anche solo questo elenco dovrebbe tenere occupati gli utenti Nintendo Switch ancora per un po', in attesa di altri sviluppi e forse dell'annuncio della nuova console. Proprio stamani sono stati diffusi i nuovi dati di vendita aggiornati su hardware e software.