Nintendo Switch 2 avrebbe registrato il lancio migliore di sempre per una console Nintendo nel Regno Unito

Le polemiche sul prezzo di Nintendo Switch 2 e i suoi giochi sembrano già acqua passata, almeno lo sono di fronte alle prime informazioni sulle vendite delle console, tutte di segno positivo. Stando a quanto riportato da The Game Business, la compagnia NielsenlQ, che si occupa di monitorare il mercato dei videogiochi inglese, avrebbe rilevato il risultato migliore di sempre per una console di Nintendo al lancio nel Regno Unito. Non ha raggiunto Xbox Series X e S o PlayStation 5, ma è comunque un risultato notevole.