Nintendo Switch 2? Suda51 vuole assolutamente portare i suoi giochi sulla nuova console

"Come tutti non ho idea di cosa tireranno fuori, ma non vedo davvero l'ora di scoprirlo, e lo dico sia da giocatore che da sviluppatore", ha spiegato il game director. "Nintendo Switch è una piattaforma fantastica, di grande successo, e mi riesce difficile trovarle dei difetti; anche perché ha fatto grandi cose, in particolare per la scena indie ."

Suda ha specificato di non avere idea di come sarà questa piattaforma , e dunque di essere genuinamente curioso sia in veste di sviluppatore che in veste di giocatore, visto lo straordinario successo riscosso da Nintendo Switch.

Un fan sfegatato

Come ricorderete, Nintendo ha rivelato che parlerà di Switch 2 nella seconda metà di quest'anno, e Goichi Suda non vede l'ora che arrivi quel momento, tanto è forte la sua passione per le produzioni della casa di Kyoto.

Goichi Suda

"Credo che Switch sia una console meravigliosa, non solo per i giocatori di ogni genere ma anche per gli sviluppatori di ogni genere, in particolare quelli indipendenti. Lo penso ancora adesso e non credo ci sia nulla in particolare che ci terrei a trovare sul prossimo modello."

"Tuttavia, come ho detto, mi entusiasma parecchio l'idea di scoprire cosa stia preparando Nintendo: hanno sempre fatto delle cose rivoluzionarie per l'industria dei videogiochi e sono dunque super eccitato per la loro nuova console, specie considerando che ci porteremo senz'altro i nostri giochi."