Nintendo Switch, due brevetti per una tecnologia in stile DLSS depositati nel 2020

Nintendo Switch puntava a utilizzare una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale del tutto simile al DLSS, magari con una nuova revisione hardware? Non è dato saperlo per certo, ma l'azienda ha depositato lo scorso anno due brevetti relativi proprio a questo tipo di feature.

Sì, la mente corre subito al tanto chiacchierato Nintendo Switch Pro, smentito ufficialmente eppure da sempre legato a discorsi relativi al DLSS e alla sua capacità di restituire immagini a 4K partendo da una risoluzione reale inferiore.

I brevetti in questione includono vari esempi di utilizzo di questa tecnologia, ad esempio per aumentare l'autonomia in portabilità facendo girare i giochi a una determinata risoluzione e poi aumentandola una volta collegata la console al dock.

Oppure in combinazione con il cloud, in modo da diminuire i requisiti in termini di velocità e reattività della rete per flussi di dati più leggeri e immagini che sarebbero poi state upscalate grazie a questa tecnologia per una visualizzazione ottimale.

O ancora come risorsa generale al fine di ottenere appunto i 4K partendo da un valore sostanzialmente più basso, che si tratti di 1080p o addirittura di 720p.

Insomma, tutti elementi che riportano ai rumor e ai leak riguardanti Nintendo Switch Pro, inclusi i più recenti in cui si parlava di vari team che stanno creando giochi a 4K per la console.