Nintendo Switch: nuovo bundle a tema Super Mario in arrivo, per il lancio del film?

Sembra proprio che un nuovo bundle di Nintendo Switch sia in arrivo a marzo 2023 in Europa, in questo caso a tema Super Mario e con particolare collegamento al lancio del nuovo film cinematografico, Super Mario Bros. Il Film.

A riportarlo non è ancora un annuncio ufficiale ma poco ci manca, considerando che si tratta dell'account Twitter di billbil-kun, noto leaker che finora non ha praticamente mai sbagliato un colpo. Probabilmente esaminando i database dei rivenditori, o attraverso una qualche soffiata, il leaker ha riferito che c'è un nuovo bundle di Nintendo Switch previsto e incentrato su Super Mario.



L'immagine è fortemente modificata in modo da non lasciare intendere praticamente nulla. Dovrebbe però trattarsi del modello standard di Nintendo Switch, dunque non l'OLED, cosa che risulta evidente anche dal prezzo, che dovrebbe essere di 269 euro, almeno per quanto riguarda la Francia.

In base a quanto riferito, la data d'uscita dovrebbe essere il 10 marzo 2023, dunque manca poco a scoprire la verità sulla questione. Si tratterebbe di un pacchetto contenente Nintendo Switch in colorazione rossa, nel modello standard del 2022.

All'interno troviamo anche Super Mario Odyssey in digitale e "qualcosa collegato a Super Mario Bros. Il Film", in base a quanto riferito. Questo qualcosa resta ancora indefinito, ma può trattarsi di gadget o bonus specificamente legati al film, visto che al momento non sembrano esserci riflessi diretti in ambito videoludico per quanto riguarda il lancio di Super Mario Bros. Il Film.

Nel frattempo, abbiamo visto il nuovo spot e sito promozionale per il film in questione, mentre la durata sarebbe stata svelata dall'Irish Film Classification.