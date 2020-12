Nintendo Switch: il nuovo Indie World Showcase è fissato per domani 15 dicembre

Nintendo ha annunciato ufficialmente che domani 15 dicembre 2020 alle ore 18:00 trasmetterà un nuovo Indie World Showcase per mostrare i titoli indie in arrivo su Nintendo Switch da tutti i partner globali.

Era un po' che Nintendo non si faceva sentire con degli eventi simili, quindi la notizia è decisamente benvenuta... almeno si smuovono un po' le acque. Per inciso, il nuovo Indie World Showcase durerà circa quindici minuti.

Difficile dire quali giochi saranno mostrati. La speranza è sempre di vedere qualche perla come Hollow Knight: Silksong, per la cui uscita non dovrebbe mancare molto.

Come sempre in questi casi, noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta commentando tutti gli annunci. Se volete seguirlo con noi, non vi rimane che sintonizzarvi sul nostro canale Twitch.