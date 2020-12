Cyberpunk 2077: una frase di CD Projekt Red fa inferocire i videogiocatori

Del comunicato di scuse di CD Projekt Red per le condizioni di Cyberpunk 2077, una frase in particolare sta generando un bel po' di polemiche e reazioni, facendo inferocire molti videogiocatori: "Avremmo dovuto prestare più attenzione per fare in modo che Cyberpunk 2077 girasse meglio su PS4 e Xbox One."

Questa uscita, già riportata insieme al comunicato, è stata letta da molti come una vera e propria presa in giro. Ad esempio John Walker di RPS si chiede: "Credete che avreste dovuto "prestare maggiore attenzione" nel far funzionare il gioco sulle due console sulle quali lo avete promosso negli ultimi otto anni?"

Per poi ricordare la frase di qualche settimana fa in cui uno dei dirigenti di CD Projekt Red parlava della versione PS4 del gioco come ottima e ormai pronta, quando evidentemente non lo era.

Che dire? Evidentemente più l'hype di un gioco è gonfiato, più il tonfo è gigante in caso di problemi enormi come quelli di Cyberpunk 2077. Immaginiamo che le polemiche non si sgonfieranno tanto presto, vista la colossale debacle dello studio polacco. Comunque sia non tutto il male viene per nuocere, perché il gioco contiene anche dei bug stupendi come quello della caccia ai falsi invalidi, quello del pene biricchino e quello di Natale a Night City.