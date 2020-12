NieR Re[in]carnation rinviato, ecco quando uscirà

Square Enix ha annunciato che NieR Re[in]carnation non uscirà più in Giappone entro la fine del 2020, ma è stato rinviato all'anno prossimo, cioè in una data non meglio specificata dei primi mesi del 2021.

Stando al messaggio ufficiale diramato dal publisher giapponese, la maggior parte dei lavori sulla versione 1.0.0 del gioco sono conclusi, ma mancano alcune rifiniture. Nel frattempo gli sviluppatori stanno anche iniziando a produrre contenuti aggiuntivi, che andranno ad arricchire l'esperienza nel corso dei mesi post lancio.

Trattandosi del primo Nier per sistemi mobile, Square Enix vuole assicurarsi che vada tutto alla perfezione. NieR Re[in]carnation ha avuto una beta chiusa nel corso del 2020 con più di 20.000 giocatori registrati.

Già è stato annunciato che arriverà anche in Nord America e in Europa, anche se la versione occidentale non ha ancora una data, né un periodo di lancio.