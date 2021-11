Nintendo Switch Online: 32 milioni di abbonati, crescita rallentata ma costante

Nintendo Switch Online ha raggiunto ora i 32 milioni di abbonati al servizio a pagamento, secondo quanto riferito da Nintendo all'interno dei vari risultati finanziari emersi alla fine del trimestre, dimostrando una continua crescita nelle sottoscrizioni, anche se con un po' di rallentamento nel corso dell'ultimo anno.

L'analista di mercato David Gibson ha riportato una serie di slide diffuse da Nintendo sulla situazione attuale del servizio e anche alla situazione demografica dell'utenza di Nintendo Switch che aiutano a fare chiarezza per quanto riguarda l'utilizzo della console nel mondo. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si nota come l'utenza sia diffusa su un range di età molto ampio, con un picco improvviso intorno ai 21 anni, ma andando praticamente dai 5 ai 60 anni, ovviamente concentrandosi di più sulla fascia entro i 30.



Sul fronte di Nintendo Switch Online, il dato diffuso parla di oltre 32 milioni di abbonati al servizio online di Nintendo Switch, con dati aggiornati a settembre 2021, cosa che ovviamente comprende tutti gli elementi contenuti nell'abbonamento tra gioco online, titoli NES e SNES, uso dei salvataggi in cloud e altro.



La quantità di utenti è molto alta, anche se va messa a confronto con i 92,87 milioni di unità vendute di Nintendo Switch, risultato peraltro veramente impressionante. Gibson fa peraltro notare che si sarebbe probabilmente aspettato un risultato più alto a questo punto, considerando che l'ultima quota riferita era di 26 milioni nell'anno precedente, ovvero a settembre 2020, dunque evidentemente c'è stato un rallentamento nella crescita degli utenti per Nintendo Switch Online, ma questi stanno comunque aumentando di anno in anno.

Tra gli altri dati, sono stati aggiornati anche i giochi milionari di Nintendo Switch, che continuano anche questi a crescere in maniera notevole.