Nintendo Switch Online: il trailer di presentazione aggiornato mostra i giochi Game Boy

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per il servizio Nintendo Switch Online, un "Overview Trailer" aggiornato che punta ad effettuare una presentazione generale delle caratteristiche dell'abbonamento con l'aggiunta dei giochi Game Boy inseriti di recente.

Come abbiamo visto annunciato al recente Nintendo Direct e subito dopo inserito effettivamente in catalogo, il Nintendo Switch Online comprende ora anche i giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance all'interno del sempre più ampio catalogo dei titoli dedicato al retrogaming sulle vecchie console, e questi ora fanno parte delle caratteristiche del servizio mostrate nel trailer.

In particolare, qui si parla della versione base di Nintendo Switch Online, dunque la presentazione si limita ai giochi Game Boy, ma la panoramica effettua un riepilogo sulle 5 caratteristiche centrali del servizio, ovvero il gioco multiplayer online, i giochi delle console classiche (che nella versione base dell'abbonamento comprendono NES, Super Nintendo e Game Boy), la possibilità di trasferire i salvataggi nel cloud per avere dei backup di questi, le opzioni dell'app dedicata e infine vari bonus come giochi gratis legati all'abbonamento, tra i quali Tetris 99 e altri.

La novità in questo caso è rappresentata dai giochi Game Boy, a cui si aggiungono anche quelli del Game Boy Advance nel caso in cui si passi al tier superiore della sottoscrizione, ovvero Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che comprende anche i giochi Nintendo 64 e Sega Mega Drive.