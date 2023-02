Final Fantasy 16: demo in arrivo a marzo al The Game Expo 2023 di Melbourne?

Final Fantasy 16 sembra avere una demo giocabile in arrivo in occasione del The Game Expo 2023 di Melbourne per l'11 e 12 marzo 2023, secondo quanto riferito in un tweet ma ancora senza una conferma ufficiale visto che la cosa non risulta riportata precisamente nel programma dell'evento.

Secondo l'account Twitter "Legend of Josh", Square Enix avrebbe programmato il lancio della demo giocabile al The Game Expo 2023 l'11 e 12 marzo, cosa che potrebbe essere verosimile, vista anche la corrispondenza con le numerose informazioni previste arrivare in questi giorni sul gioco grazie al press tour.



L'informazione sembra riferirsi a una demo pubblica presente fisicamente all'evento The Game Expo 2023, cosa che rende l'informazione alquanto realistica, ma la domanda che sorge spontanea è: sarà messa a disposizione anche a tutti gli utenti PS5 attraverso PlayStation Store?

Questo è sicuramente un altro paio di maniche: che Square Enix possa aver portato una demo di Final Fantasy 16 in un evento pubblico, fisicamente disponibile al pubblico ma attraverso postazioni controllate, è sicuramente verosimile, visto che il gioco è stato messo a disposizione a porte chiuse anche a vari giornalisti, ma un rilascio pubblico su PS5 attraverso PlayStation Store è una questione diversa.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che una demo venga distribuita a tutti proprio nel corso di un evento di presentazione specifico, dunque è anche possibile sperare nel rilascio di una demo di Final Fantasy 16 su PSN nei prossimi giorni, attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.

Nel frattempo, su Final Fantasy 16 abbiamo saputo che il team non ha voluto che fosse open world e che il sistema di combattimento è ispirato al job system di Final Fantasy 5.