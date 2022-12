Nintendo Switch: partono i Saldi di Capodanno sui giochi nell'eShop

Nintendo ha lanciato o nuovi Saldi di Capodanno del Nintendo eShop, che propongono centinaia di sconti sui giochi Nintendo Switch per l'inizio del 2023, attivi da oggi fino all'8 gennaio 2023.

Trovate l'elenco completo a questo indirizzo sul Nintendo eShop, ma si tratta di una selezione davvero ampia di giochi dal catalogo digitale di Nintendo Switch. Consigliamo ovviamente di guardare direttamente all'interno dello Store, perché i titoli in saldo sono talmente tanti da non poter essere riportati completamente in un elenco, ma tra questi si trovano occasione veramente da non perdere.

Ci limitiamo qui a riportare i giochi che sono stati messi maggiormente in evidenza da Nintendo per i suoi Saldi di Capodanno 2023:

Return to Monkey Island - 19,99 euro

Kirby's Dream Buffet - 10,49 euro

Cult of the Lamb - 19,99 euro

WarioWare: Get It Together! - 34,99 euro

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 29,99 euro

Disney Dreamlight Valley - 22,49 euro

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 15,99 euro

Pikuniku - 3,24 euro

Alex Kidd in Miracle World DX - 6,79 euro

Neon White - 17,49 euro

Sid Meier's Civilization VI - 5,99 euro

Mario Kart 8 Deluxe - 39,99 euro

Sonic Mania - 9,99 euro

Super Mario Party - 39,99 euro

Ori and the Will of the Wisps - 7,49 euro

The Legend of Zelda: Link's Awakening - 39,99 euro

Persona 5 Royal - 41,99 euro

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker - 29,99 euro

Metro 2033 Redux - 4,99 euro

In ogni caso, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del Nintendo eShop sui Saldi di Capodanno per effettuare la ricerca sul catalogo completo. Ricordiamo che gli sconti sono attivi da oggi fino all'8 gennaio 2023.