Nintendo Switch, un prototipo della dashboard rivelato da alcune immagini

Un utente ha ritrovato delle immagini che rivelano un prototipo della dashboard di Nintendo Switch, realizzato probabilmente dai designer della casa giapponese nel corso del 2015 ma poi scartato in favore di una soluzione differente.

Come si può vedere, lo stile è per molti versi distante rispetto a quello che alla fine è stato adottato per la console ibrida Nintendo, con una sorta di grande cover dedicata forse alla cartuccia inserita in quel momento.

Sotto di essa trovano spazio una serie di icone quadrate, a rappresentare i contenuti della libreria: gli stessi che nella versione finale sono posizionati centralmente, in un sistema a scorrimento orizzontale e senza opzioni di sistema nella zona inferiore.