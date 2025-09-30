3

Nintendo Switch e Switch 2 hanno ricevuto l'aggiornamento di sistema 20.5.0

Poche ore fa è arrivato l'aggiornamento di sistema 20.5.0 per Nintendo Switch e Switch 2, un update mirato a migliorare la stabilità delle due console e risolvere problemi minori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/09/2025
Nintendo Switch 2

Nelle ultime ore Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 20.5.0 per le console della famiglia Nintendo Switch e Switch 2. Si tratta di un update di routine, privo di nuove funzionalità o modifiche significative, mirato principalmente a migliorare la stabilità generale del sistema e a risolvere piccoli problemi.

A confermarlo sono le scarne note ufficiali pubblicate sul sito della grande N, che parlano genericamente di "risoluzione di vari problemi" e "miglioramenti alla stabilità del sistema".

Qualche novità tra le note “non ufficiali”, ma nulla di eclatante

Talvolta capita che gli aggiornamenti di Nintendo Switch e Switch 2 includano delle modifiche non menzionate dalle note ufficiali. Questo è uno di quei casi, per quanto vi suggeriamo di non trattenere il fiato in attesa di novità di spessore.

Secondo quanto riportato da OtomealDome, l'aggiornamento 20.5.0 interviene su porzioni di codice relative alla gestione degli account e all'orologio di sistema. Il dataminer ipotizza inoltre possibili correzioni legate alla retrocompatibilità di Nintendo Switch 2, ma al momento non dispone di conferme in merito.

In sintesi, l'aggiornamento 20.5.0 non introduce novità rilevanti per gli utenti, ma rappresenta comunque il classico update di routine pubblicato da Nintendo per mantenere le sue console stabili e aggiornate. Come sempre, terremo d'occhio altre modifiche nascoste che potrebbero emergere nei prossimi giorni.

