Nintendo Switch: svelati i titoli più giocati nel 2023 in Europa

Tramite la sezione notizie di Nintendo Switch, sono stati svelati quali sono stati i titoli più giocati dai possessori della console durante il corso del 2023 in Europa, in cui figurano senza troppe sorprese anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe.

Vediamo la lista completa, che precisiamo non si tratta di una classifica e i giochi sono stati ordinati in maniera casuale.