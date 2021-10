Nintendo: valore delle azioni continua a calare, i principali investitori vendono

Nintendo ha visto un notevole aumento di profitto nel 2020, con conseguente aumento del valore delle azioni. Nel 2021 però la situazione si è ribaltata, in quanto la domanda di console è diminuita. Ora, tramite un report di Bloomberg, possiamo vedere che la Grande N continua a perdere di valore, nel mentre grandi investitori vendono la propria quota.

Questa settimana le azioni di Nintendo sono calate sotto i 50.000 Yen (389€ circa), per la prima volta nel 2021. Secondo Bloomberg, questo è causato anche dalla vendita di Cathie Wood e della loro trading company Ark Innovation ETF. Ark sta diminuendo la propria partecipazione in Nintendo sin dallo scorso febbraio, quando vi è stato un calo del 28% nel valore delle azioni di Nintendo.

Nintendo Switch OLED

Bloomberg segnala anche quanto detto da un analista di CLSA Securities Japan Ltd, Jay Defibaugh, che ha cambiato la valutazione di vendita sul titolo Nintendo la scorsa settimana, scendendo di due livelli da 'buy' a 'underperform'. Ha detto che Switch è "all'apice di un rallentamento pluriennale", anticipando che i profitti continueranno a scendere fino al 2024.

Oltre al fatto che le vendite del 2021 sono in calo rispetto al boom del 2020, ci sono anche analisti delusi dall'aggiornamento del nuovo modello OLED, chiaramente con la convinzione che Nintendo ha bisogno di mosse più audaci per far crescere il suo business.

