Il notebook ASUS TUF Gaming F15 con RTX 4050 è al prezzo minimo storico per le offerte Amazon Prime

Sono iniziate le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo significa che vi sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti più interessanti è il notebook ASUS TUF Gaming F15 da 15,6 pollici. Il prezzo in offerta è €949. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.199€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 da 15,6 pollici a 144 Hz monta unaIntel Core 12ma gen i7-12700H, una RAM da 12 GB, un SSD da 512 GB PCle e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home. Dispone anche di due altoparlanti certificati Dolby Atmos con Hi-Res Audio. Misura 42 x 31,2 x 10,3 cm e pesa 2.2 Kg.