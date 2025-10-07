Nothing Phone (2a) 12+256GB è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile il Nothing Phone (2a) a 355,15 € rispetto al prezzo consigliato di 399 €, permettendovi di risparmiare l'11%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon UK, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del Nothing Phone (2a)
In questo caso viene proposta la variante nella colorazione nera e taglia 12+256GB. Troviamo il processore Dimensity 7200 Pro con velocità di clock fino a 2,8 GHz e sistema di raffreddamento avanzato, grazie alla camera a vapore da 3.200 mm². La batteria da 5000 mAh offre 2 giorni di autonomia, mentre la ricarica rapida da 45W permette di sfruttare un'intera giornata in soli 20 minuti di carica.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una fotocamera principale da 50 MP con OIS & EIS, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP con FOV di 114º e una frontale da 32 MP. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.