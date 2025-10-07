A quanto pare le copie fisiche di Battlefield 6 contengono tutti i dati di gioco e non richiedono download aggiuntivi ai fini dell'installazione: lo riferiscono alcuni utenti che sono in qualche modo già entrati in possesso del nuovo sparatutto prodotto da Electronic Arts in formato disco.
Un giocatore in particolare ha pubblicato su Reddit una foto della sua copia retail di Battlefield 6 e ha risposto alle domande della community, spiegando che l'avvio del gioco avviene regolarmente fin da ora e non è richiesto lo scaricamento di dati aggiuntivi.
Come immaginerete si tratta di un caso più unico che raro, specie fra le produzioni tripla A, generalmente caratterizzate da dimensioni spropositate, che superano di gran lunga i limiti consentiti dal supporto fisico e impongono dunque dei download integrativi.
Naturalmente la presenza di tutti i dati sul disco non significa che Battlefield 6 possa funzionare in assenza di una connessione a internet, che anzi è richiesta in maniera costante (always online) anche per scaricare gli immancabili aggiornamenti, come la grossa patch di lancio già annunciata.
Più compatto di Call of Duty?
La questione dei dati completi sul disco si pone anche e soprattutto in merito a quanto accade ormai da diversi anni con la serie Call of Duty, con le sue dimensioni enormi che hanno costretto gli sviluppatori a introdurre un sistema di installazione modulare per evitare di monopolizzare lo storage degli utenti.
Chiaramente il fatto che alcune copie di Battlefield 6 siano già state vendute implica il solito allarme spoiler per quanto concerne gli eventi della campagna, dunque fate attenzione a YouTube e soprattutto ai social per non imbattervi in anticipazioni indesiderate.