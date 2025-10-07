A quanto pare le copie fisiche di Battlefield 6 contengono tutti i dati di gioco e non richiedono download aggiuntivi ai fini dell'installazione: lo riferiscono alcuni utenti che sono in qualche modo già entrati in possesso del nuovo sparatutto prodotto da Electronic Arts in formato disco.

Un giocatore in particolare ha pubblicato su Reddit una foto della sua copia retail di Battlefield 6 e ha risposto alle domande della community, spiegando che l'avvio del gioco avviene regolarmente fin da ora e non è richiesto lo scaricamento di dati aggiuntivi.

Come immaginerete si tratta di un caso più unico che raro, specie fra le produzioni tripla A, generalmente caratterizzate da dimensioni spropositate, che superano di gran lunga i limiti consentiti dal supporto fisico e impongono dunque dei download integrativi.

Naturalmente la presenza di tutti i dati sul disco non significa che Battlefield 6 possa funzionare in assenza di una connessione a internet, che anzi è richiesta in maniera costante (always online) anche per scaricare gli immancabili aggiornamenti, come la grossa patch di lancio già annunciata.