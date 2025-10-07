0

Kingdom Come Deliverance II è al suo minimo storico su Amazon, maxi promo attiva sulla versione PS5

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo di Kingdom Come Deliverance II per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2025
Su Amazon, oggi, viene messo in promozione, in occasione della Festa delle Offerte Prime, la versione PS5 di Kingdom Come Deliverance II che viene messo in sconto del 20% per un costo totale e finale d'acquisto che cala fino al minimo storico: 44,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Kingdom Come: Deliverance II è sequel del gioco di ruolo d'azione ambientato nella Boemia del XV secolo, un'epoca segnata dal caos della guerra civile e dai profondi contrasti sociali del Medioevo europeo. Il giocatore veste i panni di Henry di Skalitz.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura di Henry è una storia di vendetta, tradimento e scoperta di sé, che lo condurrà "dall'umile fucina di un fabbro alla corte dei re", in un viaggio che intreccia realismo storico e dramma personale. Ogni scelta influenzerà il destino di Henry e il corso degli eventi, rendendo ogni partita un'esperienza unica e coinvolgente.

L'ambientazione open-world ricrea con fedeltà l'Europa medievale, dalle città brulicanti di vita alle foreste lussureggianti e ai villaggi in rovina. Il mondo di gioco, realistico e visivamente mozzafiato, invita all'esplorazione e all'immersione totale. Per ulteriori dettagli e approfondimenti ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di Kingdom Come Deliverance II.

Segnalazione Errore
