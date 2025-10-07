Kingdom Come Deliverance II è al suo minimo storico su Amazon, maxi promo attiva sulla versione PS5

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione, in occasione della Festa delle Offerte Prime, la versione PS5 di Kingdom Come Deliverance II che viene messo in sconto del 20% per un costo totale e finale d'acquisto che cala fino al minimo storico: 44,99€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Kingdom Come: Deliverance II è sequel del gioco di ruolo d'azione ambientato nella Boemia del XV secolo, un'epoca segnata dal caos della guerra civile e dai profondi contrasti sociali del Medioevo europeo . Il giocatore veste i panni di Henry di Skalitz .

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura di Henry è una storia di vendetta, tradimento e scoperta di sé, che lo condurrà "dall'umile fucina di un fabbro alla corte dei re", in un viaggio che intreccia realismo storico e dramma personale. Ogni scelta influenzerà il destino di Henry e il corso degli eventi, rendendo ogni partita un'esperienza unica e coinvolgente.

Henry a cavallo

L'ambientazione open-world ricrea con fedeltà l'Europa medievale, dalle città brulicanti di vita alle foreste lussureggianti e ai villaggi in rovina. Il mondo di gioco, realistico e visivamente mozzafiato, invita all'esplorazione e all'immersione totale. Per ulteriori dettagli e approfondimenti ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di Kingdom Come Deliverance II.