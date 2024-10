Nove giochi mobile di Capcom sono stati salvati dall'oblio

Ci sono addirittura delle piattaforme che sono state disponibili solo in alcuni territori, come i cellulari "feature phone" (o "keitai") , che hanno preceduto i moderni smartphone e che ebbero un grosso successo, tanto che furono supportati da molti importanti editori locali, come Capcom. Comunque sia, moltissimi giochi sono considerati irrimediabilmente perduti, anche perché non è possibile scaricarli in alcun modo.

Preservare i videogiochi è difficile . In particolare quelli mobile rappresentano spesso una grossa sfida, tra server che vengono spenti, vendita solo in digitale e piattaforme obsolete che non sono più supportate.

Giochi salvati

L'unico modo per preservarli è la fortuna, praticamente, ossia recuperarli da telefoni dove non sono stati cancellati e che sono ancora funzionanti. Il mese scorso, @YuviApp ne ha recuperati nove, proprio di Capcom, che erano considerati perduti per sempre.

Tra questi ci sono due giochi di ruolo esclusivi per keitai: Your Planet e Hajimari no Doukutsu, nonché lo spin-off Devil May Cry Deadshot. Ci sono inoltre delle conversioni, come Rockman X e Area 88, che non raggiungono la qualità degli originali, ma rimangono interessanti dal punto di vista storico.

Vediamo l'eleno completo dei giochi salvati: