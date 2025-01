NVIDIA annuncia Project Digits: un supercomputer IA da 3000 dollari

NVIDIA ha annunciato Project Digits al CES 2025: si tratta di un supercomputer IA da 3000 dollari che equipaggia il nuovo GB10 Grace Blackwell Superchip ed è dunque in grado di gestire modelli IA complessi, in precedenza impossibili da far girare su di una configurazione desktop.

Parliamo infatti di modelli di intelligenza artificiale da 200 miliardi di parametri, controllati da un dispositivo che esteticamente ricorda un Mac Mini, dotato di un design modulare che sarà disponibile, come detto, a partire da 3000 dollari. Il lancio è previsto per il mese di maggio 2025.

"L'IA sarà mainstream in qualsiasi applicazione di qualsiasi settore. Con Project Digits, il Grace Blackwell Superchip potrà essere utilizzato da milioni di sviluppatori", ha dichiarato Jensen Huang, CEO di NVIDIA. "Mettere un supercomputer IA sulla scrivania di ogni data scientist, ricercatore IA o studente consentirà loro di plasmare l'era dell'intelligenza artificiale."