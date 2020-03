NVIDIA GeForce Now, anche i giochi 2K Games rimossi dalla piattaforma

GeForce Now, la piattaforma di game streaming di NVIDIA, continua a perdere pezzi: a partire da oggi verranno rimossi i giochi prodotti da 2K Games, dunque i vari Borderlands, BioShock e Civilization.



L'ennesima defezione, che arriva dopo l'addio di Activision Blizzard e Bethesda, ha forse colto alla sprovvista NVIDIA, che nel comunicare la rimozione dei giochi si è limitata a dire che sta lavorando perché la il publisher torni sui suoi passi.



Non è insomma un buon periodo per GeForce Now, che si verifica per assurdo proprio nel momento in cui la piattaforma ha fatto il proprio debutto ufficiale, uscendo dalla lunga fase beta.



Fra le probabili motivazioni dietro questa situazione ci sarebbe un mancato ritorno economico per i produttori, al di là di quanto ricavato dal prezzo di vendita dei giochi su Steam.



Rimane da capire a questo punto se CD Projekt RED terrà fede agli impegni, portando Cyberpunk 2077 su GeForce Now dal day one, o se anche in tal caso assisteremo a un ripensamento.