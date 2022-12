Nvidia GeForce RTX 40: arrivano i primi laptop con le nuove GPU

Sembra che le GPU Nvidia GeForce RTX 40 siano destinate ad arrivare anche nei PC portatili, visto che un rivenditore ha messo in listino i primi modelli di laptop dotati di tali schede grafiche, ovviamente in versione specificamente portatile.

Si tratta, in particolare, del modello HP Omen 17, dotato di CPU Intel Raptor Lake-HX di tredicesima generazione e, a quanto sembra, di Nvidia GeForce RTX serie 40. All'interno di questi laptop troviamo dunque hardware basato su CPU Intel Core i7-13700HX, display da 17,3" con opzioni QHD o FHD e memoria fino a 32 GB di RAM DDR5.



La scelta è poi possibile fra quattro modelli di GPU RTX 40, ovvero RTX 4060, 4070, 4080 e 4090, con VRAM dedicata che fa da 8 a 12 GB per i modelli più avanzati. Ovviamente i prezzi non sono propriamente bassi, ma i laptop con configurazioni più basse sono comunque in linea con quelli visti in precedenza per dei PC portatili di prestazioni avanzate:

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4090+32GB+1TB) = 18881 LEI (3.800 euro)

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4080+16GB+2TB) = 15855 LEI (3.200 euro)

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4080+16GB+512GB) = 14818 LEI (3.000 euro)

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4070+16GB+1TB) = 11838 LEI (2.395 euro)

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4060+16GB+1TB) = 10587 LEI (2.144 euro)

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4060+16GB+512GB) = 10298 LEI (2.080 euro)

In base a quanto emerso in precedenza, la GeForce RTX 4090 in questo caso dovrebbe basarsi sul core della GPU AD103, mentre la RTX 4080 su quello della GPU AD104, come riportato da HDblog. Attendiamo comunque conferme da parte dei produttori, anche sul periodo di lancio di questi modelli, segnati tra gennaio e febbraio 2023.