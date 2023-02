Nvidia GeForce RTX 4060 desktop: specifiche tecniche da una nuova indiscrezione

Un'indiscrezione dell'insider kopite7kimi, noto e apprezzato in ambito hardware, ha svelato quelle che probabilmente saranno le specifiche tecniche della GPU Nvidia GeForce RTX 4060 desktop, ancora non annunciata. La GPU entry level della serie 40 di Nvidia è attesissima e probabilmente, in caso di prezzo concorrenziale, sarà anche la più adottata della famiglia, visti i prezzi delle sorelle maggiori.

Comunque sia, stando all'affidabile gola profonda, la GeForce RTX 4060 per desktop sarà simile alla variante per laptop. Quindi dovrebbe avere 8GB di VRAM, lì dove la RTX 3060 ne ha 12GB.

Connsiderando la fame di VRAM di alcuni titoli molto recenti, come il remake di Dead Space e Hogwarts Legacy, che faticano con 12GB a dettaglio massimo, la scelta di lanciare una nuova scheda con soltanto 8GB di VRAM appare strana.

Comunque sia, le specifiche complete riportate sono le seguenti:

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2

Quindi il numero di core CUDA, Tensor, e Ray Tracing è identico alla versione laptop. Viene usata anche la stessa GPU, la AD107. Considerando che si tratta di specifiche inferiori a quelle della RTX 3060, c'è da preoccuparsi per le performance?

Certo, per ora non sappiamo niente sulla velocità di clock e la VRAM appare essere più performante, quindi l'obiettivo di raggiungere le prestazioni della 3070ti potrebbe essere raggiunto, ma il successo o meno della 4060 sarà a questo punto determinato dal prezzo, che per farla attecchire dovrà essere quantomeno vicino a quello delle 3060, ossia di circa 330 dollari (prezzo consigliato).