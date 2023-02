PlayStation VR2, un trailer delle funzionalità applicate al gameplay dei giochi

PlayStation VR2 sta per fare il proprio debutto nei negozi e Sony ha pensato bene di pubblicare un nuovo trailer, che in questo caso illustra le funzionalità del visore per la realtà virtuale applicate al gameplay dei giochi.

Come ricorderete, alcuni giorni fa abbiamo effettuato un'ultima prova di PlayStation VR2 prima dell'uscita, restando ancora una volta colpiti dalle caratteristiche tecniche di questo dispositivo, capace di offrire davvero un'esperienza VR convincente e coinvolgente.

Merito del display e delle tecnologie a esso collegate, certo, ma anche di tutta una serie di funzionalità che hanno poi un peso importante quando si gioca, vedi ad esempio i controller con feedback aptico e il sistema di eye tracking, nonché l'audio 3D avvolgente.

Certo, come abbiamo scritto nel già citato articolo bisognerà capire se gli utenti saliranno con entusiasmo sul carro di PlayStation VR2: la una line-up di lancio effettivamente ricca potrebbe convincerli, ma il fattore prezzo, pari a ben 599,99€, potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco.