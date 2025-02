NVIDIA GeForce RTX 5060 e 5060 Ti potrebbero uscire a marzo, secondo un rumor

NVIDIA GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti: le specifiche attese

Secondo un recente rumor proveniente da ChainTech, produttore cinese di GPU, le due nuove schede "entry-level" GeForce RTX 5060 e 5060 Ti potrebbero uscire entro il mese di marzo.

NVIDIA GeForce Serie 50

Passiamo alle specifiche tecniche attese per entrambe le nuove schede video. NVIDIA GeForce RTX 5060 dovrebbe infatti montare 8 GB di RAM. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti offrirà invece una versione con 16 GB di RAM, il doppio rispetto al modello standard, consentendone l'utilizzo anche per risoluzioni maggiori del Full HD senza particolari problemi, con la possibilità di arrivare a 1440p. Entrambe le nuove schede monteranno la SKU PG152, basata su core GPU GB206. Tra le caratteristiche salienti troviamo infine l'adozione della memoria GGDR7, in grado di assicurare una lunghezza di banda pari a 448 GB al secondo.