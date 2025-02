Marvel's Spider-Man 2 cresce su Steam, ma è ancora parecchio distante dal primo episodio

Subito dopo il lancio, Marvel's Spider-Man Remastered aveva infatti totalizzato un picco pari a 66.436 giocatori: quasi due volte e mezza quelli del nuovo capitolo , che sta avendo qualche difficoltà anche per via delle tante recensioni negative da parte degli utenti.

Il trend non è entusiasmante

Disponibile su Steam da un paio di giorni, Marvel's Spider-Man 2 potrebbe insomma non essere il gioco in grado di segnare un sostanziale rilancio per le produzioni PlayStation sulla piattaforma Valve, da tempo protagoniste di un trend tutt'altro che entusiasmante.

I numeri di alcuni dei giochi PlayStation su Steam

Se è vero infatti che lo scorso anno Ghost of Tsushima: Director's Cut ha ottenuto un buon riscontro, il successivo God of War Ragnarok ha dimezzato quei numeri e abbiamo poi assistito a due uscite particolarmente sfortunate con Until Dawn e Horizon Zero Dawn Remastered.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales non è riuscito a spingersi oltre i 13.539 giocatori di picco su Steam, forse per via della sua natura di semplice espansione più che di sequel vero e proprio, ma era lecito attendersi un riscontro ben più importante per un titolo come Marvel's Spider-Man 2.

Vedremo dunque se gli inevitabili aggiornamenti migliorativi per l'esperienza firmata Insomniac Games riusciranno a farle recuperare terreno.