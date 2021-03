NVIDIA RTX 3060, blocco per il mining già superato senza mod di BIOS o driver

Il blocco per il mining presente sulla NVIDIA RTX 3060 è già stato superato da alcuni utenti cinesi, e senza bisogno di effettuare mod del BIOS o dei driver.

Secondo alcuni rumor incluso anche nella NVIDIA RTX 3080 Ti, il blocco per il mining avrebbe consentito all'azienda di dividere le linee produttive, realizzando GPU pensate apposta per i miner anche al fine di normalizzare il mercato.

Purtroppo pare che il tentativo sia andato a vuoto, la procedura per eludere il blocco sarebbe anche piuttosto semplice e la RTX 3060 garantirebbe un hash rate pari a 50 MH/s.

La foto che trovate in calce testimonia la riuscita dell'esperimento: la GPU in questo caso è stata impostata per consumare in media 110 Watt con le ventole regolate al 70% e temperature pari a soli 33 gradi.

Insomma, pare che finora i tentativi da parte di NVIDIA per limitare il fenomeno del mining e le sue ripercussioni sull'attuale situazione del mercato siano stati un fallimento.