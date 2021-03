Resident Evil Infinite Darkness: sinossi svelata, Casa Bianca invasa dagli zombie

Netflix ha rilasciato la sinossi di Resident Evil Infinite Darkness, la nuova serie animata in CGI dedicata alla saga di Capcom. Grazie ad essa possiamo scoprire che anche la Casa Bianca sarà invasa dagli zombie.

Vediamo l'intera sinossi di Resident Evil Infinite Darkness, in traduzione. "Nel 2006 vi erano tracce di un accesso non consentito ai file presidenziali segreti del network della Casa Bianca. L'agente federale americano Leon S. Kennedy è all'interno di un gruppo inviato alla Casa Bianca per investigare sull'incidente ma, appena le luci si spengono, Leon e la SWAT sono costretti ad abbattere una misteriosa orda di zombie."

"Nel frattempo, Claire Redfield - membro dello staff di TerraSave - si imbatte in una misteriosa immagine disegnata da un giovane in un Paese da lei visitato mentre forniva supporto a dei rifugiati. Ossessionata da questo disegno, che sembra rappresentare la vittima di un'infezione virale, Claire inizia a investigare. La mattina dopo, Claire visita la Casa Bianca per richiedere la costruzione di una struttura assistenziale. Lì, ha l'occasione di riunirsi con Leon e usa tale opportunità per mostrargli il disegno del ragazzo. Leon sembra realizzare che vi è una connessione tra gli zombie della Casa Bianca e quello strano disegno, ma dice a Claire che non vi sono relazioni e se ne va. Nel tempo, queste due epidemie zombie che hanno luogo in luoghi lontani condurranno agli eventi che scuoteranno la Nazione fino alle fondamenta." Questa l'intera sinossi di Resident Evil Infinite Darkness.

Ecco infine trailer ufficiale e immagini ufficiali rilasciati da Netflix su questa nuova serie.