Fortnite Champion Series, squadra squalificata per tweet offensivo

Una squadra che partecipava alle Fortnite Champion Series è stata squalificata per via di un tweet offensivo scritto da uno dei componenti del team nei confronti del creative director Donald Mustard.

In attesa di capire se Neymar comparirà nel battle royale di Epic Games, la competizione con montepremi da 3 milioni di dollari ha dunque fatto le sue prime vittime, sebbene non si sia trattato di una sconfitta sul campo.

"Davvero, devi letteralmente ammazzarti, Donald Mustard!", ha scritto tale Wrigley su Twitter, per poi rimuovere il messaggio e l'intero account ma non senza che la cosa venisse notata dagli organizzatori del torneo.

Il tweet di Wrigley.

È stata dunque disposta l'esclusione del team sulla base del regolamento della competizione: un grosso danno per i compagni di Wrigley, che sostengono di non avere nulla a che fare con quanto accaduto e in queste ore stanno provando a chiedere la riammissione e la sostituzione del giocatore.

La situazione sembra infatti drammatica per Dictate e Userz, che si sono visti privare della possibilità di competere per ricchi premi in denaro dopo aver investito una grande quantità di tempo con Fortnite per potersi qualificare.