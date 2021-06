Nvidia RTX 3070 Ti: +10% nelle prestazioni con un +20% nel prezzo, per la stampa internazionale

Sono ora disponibile le recensioni della nuova scheda grafica di Nvidia, il modello RTX 3070 Ti, ovvero versione potenziata della RTX 3070. Quanto è più potente rispetto al modello base? Secondo le analisi di Digital Foundry, TechRadar, The Verge, PCGamer e Rock Paper Shotgun, i miglioramenti nelle prestazioni sono minimi, al massimo un 10% in più, per un prezzo però del 20% superiore.

Precisamente, Digital Foundry afferma che giocando a 4K vi è un aumento degli FPS pari al 4-10% rispetto a una RTX 3070. TechRadar segnala risultati molto simili, con un +5-10% rispetto al modello non-Ti. The Verge afferma che AMD RX 6800 ha risultati migliori in molti giochi. PCGamer specifica che le prestazioni sono molto più simili a una RTX 3070 che a una RTX 3080. Infine, Rock Paper Shotgun afferma che i miglioramenti sono "minimi".

Nvidia RTX 3070 Ti

L'impressione generale della stampa straniera è che la RTX 3070 Ti non valga appieno l'aumento di prezzo. Va anche detto che in questo periodo trovare una scheda grafica RTX non è semplicissimo, quindi alcuni videogiocatori potrebbero accettare la spesa extra pur di mettere le mani su una RTX 3070 Ti, in carenza di altre possibilità.

Potete inoltre leggere la nostra recensione del nuovo modello NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition.