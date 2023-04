NVIDIA RTX 4070, prezzi in calo in Europa a causa delle vendite stagnanti

Prezzi in calo per la NVIDIA RTX 4070 in Europa: a quanto pare le vendite stagnanti della nuova scheda video stanno spingendo i rivenditori a operare dei tagli, tanto che nelle ultime ore la GPU è comparsa in Germania a una cifra inferiore ai 600€.

Appena un paio di giorni fa si è parlato di una produzione forse tagliata a causa delle scarse vendite dovute al prezzo eccessivo della RTX 4070, che come sappiamo è sostanzialmente superiore a quello con cui NVIDIA ha lanciato la RTX 3070 nell'autunno del 2020.

Certo, ai tempi il listino ufficiale non è praticamente mai stato applicato per via della crisi dei semiconduttori, che ha fatto schizzare i prezzi effettivi di tutta la serie 30 verso cifre folli, ma ormai il mercato è tornato a una condizione di normalità.

Anche in Italia la situazione appare simile, con i retailer più grandi e importanti che ancora propongono la RTX 4070 a una somma minima di 669€, ma al contempo diversi rivenditori più piccoli che scendono al di sotto di questo valore. Il prezzo più basso che abbiamo trovato al momento è pari a 603,14€ per un modello prodotto da Inno3D, con tanto di spedizione gratuita. Vale la pena di spenderli? Potete chiarirvi le idee leggendo la nostra recensione della RTX 4070.