NVIDIA RTX 4080, 4070 Ti e 4070 Super, prezzi rivelati da un leak

Un leak ha rivelato i prezzi delle schede video NVIDIA RTX 4080, 4070 Ti e 4070 Super, che verranno presentate domani al CES 2024: stando a queste informazioni, le nuove GPU costeranno rispettivamente 999, 799 e 599 dollari.

Confermata da un teaser, la presentazione delle NVIDIA RTX 40 Super potrebbe dunque segnare una svolta per il produttore, che si troverebbe ad attuare una politica di prezzi più accessibile in risposta al listino di AMD, notoriamente più aggressivo.

Considerando il rapporto costo / prestazioni, la situazione appare molto interessante: la RTX 4080 Super andrebbe a competere con la RX 7900 XTX, offrendo performance migliori per quanto concerne il ray tracing e qualcosa in meno sul raster che però potrebbe essere recuperato grazie ai margini in termini di core, frequenza e ampiezza di banda della memoria.

RTX 4070 Ti Super arriverebbe sul mercato allo stesso prezzo della RTX 4070 ma con una potenza superiore e una dotazione pari a 16 GB di RAM, andando a competere con la RX 7900 XT, mentre RTX 4070 Super si troverebbe a fronteggiare RX 7800 XT e RX 7900 GRE.