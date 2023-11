NVIDIA sarà al CES 2024 con una conferenza, ecco data e orario

NVIDIA ha annunciato data e orario relativi alla sua conferenza al CES 2024: l'evento si svolgerà l'8 gennaio a partire dalle 17.00, ora italiana, ma l'azienda non ha rivelato alcun dettaglio in merito a ciò che verrà presentato in tale occasione.

Durante la scorsa edizione del CES NVIDIA ha annunciato la RTX 4070 Ti e la linea 40 per laptop, dunque stavolta potrebbe toccare alle RTX serie 40 Super, di cui si parla ormai da diversi mesi pur in assenza di conferme ufficiali.

Stando a quanto riportato il mese scorso dal noto leaker kopite7kimi, le versioni Super dei modelli della serie 40 verranno appunto presentati al CES 2024 e saranno caratterizzati da un aumento delle prestazioni nonché da un miglioramento dell'efficienza energetica.