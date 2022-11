Nvidia RTX 4090: la fusione dei cavi è dovuta a errori degli utenti nell'inserimento

Nvidia sta portando avanti l'indagine interna sulla fusione dei cavi di alimentazione delle Nvidia RTX 4090 ma nel frattempo ha rilevato che gli incidenti rilevati sarebbero causati da errori da parte degli utenti nell'inserimento degli spinotti, che non essendo stati calzati fino in fondo nelle rispettive prese avrebbero causato un problema di surriscaldamento.

Come abbiamo visto, a breve distanza dal lancio della nuova GPU di alto profilo da parte di Nvidia, in varie parti del mondo sono emerse segnalazioni sulla fusione dei cavi di alimentazione collegati a tali schede, nonostante si trattasse comunque di dispositivi originali.

Nvidia RTX 4090: nell'immagine sopra un cavo non totalmente inserito, in quella sotto un inserimento corretto

In risposta a queste segnalazioni, Nvidia ha avviato un'indagine per capire come siano accaduti tali incidenti ed eventualmente come procedere con risarcimenti o riparazioni.

Considerando le prime conclusioni a cui sembra sia giunta la compagnia, potrebbe non essere previsto alcun risarcimento, sperando che almeno possa intervenire la garanzia standard. Secondo Nvidia, un inserimento scorretto o parziale del connettore potrebbe essere la causa più diffusa per il surriscaldamento e la fusione dei cavi, precisando inoltre che, finora, i casi accertati di tale incidente sarebbero solo 50 circa.

Nvidia RTX 4090 utilizza il nuovo connettore 12VHPWR, uno standard inedito che non è supportato nitidamente dalla maggior parte degli alimentatori per PC. Per garantire il supporto, la scheda viene fornita con un adattatore chiamato "power dongle", e proprio questo potrebbe essere uno degli elementi maggiormente critici.

D'altra parte, la stessa conclusione è stata raggiunta anche dall'indagine indipendente del sito GamersNexus, che ha rilevato come almeno uno dei cavi fusi posti all'attenzione dei media avesse dei segni sul connettore che indicano un suo scorretto inserimento, facendo presente come un inserimento parziale può causare il surriscaldamento.

Il medesimo sito fa anche notare come la chiave di blocco dello spinotto d'alimentazione non scatti o non faccia rumore in maniera sensibile, cosa che può portare facilmente all'errore ed è sicuramente una cosa che non dovrebbe accadere con una scheda grafica da quasi 2000 euro. A questo punto, attendiamo la fine delle indagini e le conclusioni definitive da parte di Nvidia, salvo ulteriori strascichi legali sulla questione.