Nvidia Shield ora supporta il DualSense di PS5 e il nuovo controller Xbox

Con l'aggiornamento 8.8.2, Nvidia Shield ha iniziato a supportare i controller delle console di nuova generazione, ossia il DualSense di PS5 e il controller di Xbox Series X e S (in realtà utilizzabile anche con Xbox One e con i PC). Gli utenti potranno sfruttarli per giocare ai titoli Android compatibili e a quelli compresi nell'abbonamento GeForce Now.

La connessione dei due controller a Nvidia Shield avviene attraverso Bluetooth. Per il DualSense bisogna tenere premuti i pulsanti PlayStation e Share/Clip per avviare l'associazione. Per il controller Xbox basta invece tenere premuto il pulsante di associazione.

Tra le altre novità spicca il supporto per i sistemi di automazione domestica Control4: "usa il telecomando Control4 o l'app per navigare sul tuo dispositivo e avviare direttamente le app installate."

Il sistema è stato inoltre aggiornato con la patch di sicurezza di Android di dicembre 2020 e ha ricevuto il supporto per dei nuovi giochi: