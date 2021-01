When you play chemo flies: i videogiochi aiutano i bambini malati di cancro per questo studio

When you play chemo flies by è un film spagnolo che mostra i risultati di una ricerca scientifica di oltre 10 anni svolta dalla Juegaterapia Foundation. I risultati sono sorprendenti: in base ai dati raccolti, infatti, videogiochi possono aiutare psicologicamente i bambini malati di cancro che sono costretti in ospedale per le cure. I videogiochi, infatti, aiutano i piccoli a smaltire lo stress e a distrarsi durante le cure, una cosa che consente loro di sentire meno dolore e aiutarli lungo la dura strada verso la guarigione. Il film è disponibile su Amazon Prime Video in molti paesi, ma al momento non in Italia.

La ricerca di Juegaterapia Foundation è stata svolta presso l'Ospedale La Paz di Madrid ed è stata condotta da Francisco Reinoso Barbero, il capo della Pain Management Unit dell'ospedale, e da Mario Alonso Puig. Il film, invece, è narrato dal cantante Alejandro Sanz. Questo documentario mostra i progressi di Estephany, Dani, Mario, Carlos, Marcos, Aaron, David, Héctor, Alejandro e Manuel, dei bambini malati di cancro ai quali sono stati dati dei videogiochi durante la loro degenza in ospedale.

I risultati dicono che questi bambini hanno cominciato ad usare il 20% di morfina in meno durante le loro cure, oltre che hanno mostrato un miglioramento del sistema parasimpatico, grazie al quale la loro ripresa fisica è stata più veloce del previsto. Si nota anche una minore incidenza del dolore. La conclusione della ricerca è che i videogiochi possono essere prescritti come terapia non farmacologia in caso di cancro, grazie anche ai benefici psicologici che è possibile osservare sui pazienti. I bambini riescono, infatti, a distrarsi per qualche ora dai loro problemi, scaricando stress e preoccupazioni.

Tutti i dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale di Juegaterapia.