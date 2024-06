NZXT al Computex 2024: ecco tutte le novità

Ventole NZXT F-Series RGB Core

Le nuove ventole single-frame F240, F280 e F360 RGB Core combinano più ventole ad alte prestazioni in un design unico. Le ventole RGB Core single-frame semplificano l'installazione riducendo al minimo di cavi e viti, snellendo il processo di assemblaggio e il colpo d'occhio finale. Il singolo cavo a 8 pin combina connessioni RGB e PWM, che possono essere gestite direttamente tramite il nuovo NZXT Control Hub, disponibile nel terzo trimestre 2024, o collegate a qualsiasi porta ARGB e ventola a 5V su una scheda madre utilizzando un singolo splitter per una maggiore flessibilità.

Le ventole sono progettate per un flusso d'aria ottimale e un'elevata pressione statica e offrono otto LED RGB regolabili singolarmente, nonché cuscinetti fluidodinamici e angoli in gomma antivibrazione per una significativa riduzione delle vibrazioni, anche ad alta velocità.

Le ventole F-Series sono disponibili dal mese di giungo al prezzo di 44,99 Euro per le F240, 49,99 Euro per le F280 e 69,99 Euro per le F360, mentre le versioni Quiet AirFlow e Static Pressure al prezzo di 19,99 Euro per i modelli F120Q, F120P e 21,99 Euro per i modelli F140Q, F140P.