Twitch ha aumentato il prezzo degli abbonamenti di livello 1, la torta spartita anche con i creator

Twitch ha annunciato l'aumento di prezzo degli abbonamenti di livello 1 globalmente, Italia compresa. La mossa è tesa a "favorire la creazione e la crescita delle community in tutto il mondo". Il maggiore salasso è stato definito un adeguamento "in linea con la localizzazione del costo degli abbonamenti." Aumentati anche i prezzi dei regali. Insomma, supportare i content creator ora costa di più.

Per un dollaro in più

Twitch ha anche confermato che gli streamer continueranno a ricevere la percentuale pattuita degli abbonamenti, che varia dal 50 al 70% in base al loro livello del Programma Plus. Sarà naturlamente calcolata sul nuovo prezzo. La piattaforma ha sottolineato come gli streamer faranno più soldi grazie all'aumento, cosa di cui non dubitiamo.

Naturalmente chi deve pagare, ossia l'utente medio della piattaforma, non ha gradito l'aumento di 1 dollaro (1€ in Italia), visto che comporta un aggravio importante della spesa nel caso si siano sottoscritti più abbonamenti. Da noi ora il prezzo da pagare è di 4,99€ per abbonamento di livello 1. Immaginate di avere sottoscritto dieci abbonamenti. Facile fare i conti, si parla di 10€ in più al mese.

La reatlà è che Twitch è da sempre costretta a combattere con la sua scarsa profittabilità: nonostante il grande afflusso di utenti, il servizio non ha mai generato guadagni. Un aumento dei prezzi era quindi nell'aria, considerando anche l'arrembare della concorrenza, in particolare quella di Kick, dove si sono trasferiti molti top streamer. Qualcuno ha anche provato a chiedere a Twitch se il prezzo maggiore darà qualche vantaggio in più ai paganti, ma pare che rimarrà tutto uguale in termini di offerta.