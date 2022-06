Obi-Wan Kenobi, il video cosplay di Alyson Tabbitha rende omaggio a Star Wars

Obi-Wan Kenobi è giunto a conclusione e Alyson Tabbitha non ha resistito alla tentazione di rendere nuovamente omaggio alla serie con il suo ultimo cosplay, in questo caso realizzato in video.

Nella nostra recensione del finale di Obi-Wan Kenobi abbiamo tirato le somme sul tanto atteso show ambientato nell'universo di Star Wars, che purtroppo non ha entusiasmato i fan come si sperava potesse fare.

Il pubblico si è dunque diviso rispetto alla riuscita di questa operazione, che ha segnato il ritorno di Ewan McGregor e di Hayden Christensen, ma per Alyson le cose non sono andate così: lei ha adorato la serie.

"Sto davvero amando questo show, dovevo assolutamente dedicargli un cosplay!", ha scritto la modella nel suo post su Intagram, invitando poi gli appassionati a vederla sulla piattaforma Disney+.